 

В РФ предложили вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ

01.10.2020, 9:48, Новости дня

Общественный совет при Рособрнадзоре рекомендовал службе вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ для учащихся 10-х классов, следует из протокола заседания совета, который был подписан 30 сентября его председателем, ректором МГПУ Игорем Реморенко.

Как пишет «Коммерсант», по словам Реморенко, по итогам экзаменационной кампании в совет поступило множество обращений с просьбой вернуть досрочную сдачу ЕГЭ. Больше всего школьников и родителей интересовал обязательный экзамен по русскому языку. «В этом году такая возможность была отменена из-за коронавируса, чтобы меньше было сдающих», – отметил он.

Возможность сдать досрочно госэкзамен у десятиклассников есть уже несколько лет. Для этого им необходимо официально завершить прохождение программы по выбранному для сдачи предмету и подать заявление.

Также Общественный совет предлагает рассмотреть возможность введения «режима тишины» во время госэкзамена. Речь идет о законодательном ограничении строек, погрузочных работ и движения шумного транспорта возле пунктов проведения ЕГЭ. Среди прочих предложений – возможность для участников экзамена приносить и использовать беруши.

Напомним, в марте в Рособрнадзоре заявили, что сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период.



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