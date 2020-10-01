 

Срочнику Шамсутдинову смягчили обвинение

01.10.2020, 9:48, Новости дня

Гарнизонный военный суд Читы смягчил обвинение рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье, сообщил адвокат обвиняемого Лев Асаулин.

По словам стороны защиты, гособвинитель ходатайствовал о смягчении обвинения, он попросил суд исключить из дела побои в отношении потерпевших, так как они были получены до устроенной Шамсутдиновым стрельбы, передает ТАСС. 

«Суд рассмотрел ходатайство об исключении телесных повреждений из обвинительного заключения, оно теперь сокращено. Наше ходатайство тоже удовлетворено – дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей», – сказал Асаулин.

Рассмотрение дела Шамсутдинова начнется 29 октября в 11.00 (5.00 мск) с участием присяжных, передает РИА «Новости». 

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых. Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение. Также обвиняемый признал вину в убийстве восьми человек. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Минобороны Армении заявило о десятках тел военных Азербайджана на территории НКР

26.07 / Bloomberg – «экономическая катастрофа» — в Германии считают провал переговоров по брекситу «почти неизбежным»

21.09 / Появилось объяснение «катастрофического вымирания» слонов в начале года

11.08 / ЦИК Белоруссии принял жалобу Тихановской на результаты выборов

31.08 / На митинге в Берлине требовали отмены карантинных мер и отставки правительства

17.09 / Минск заявил об агрессивном характере резолюции ЕП по Белоруссии

21.07 / Роспотребнадзор сообщил о неизменности генома коронавируса в стране

17.08 / Для родителей первоклашек предложили ввести специальный выходной

27.07 / СК решил проверить Фургала по двум новым эпизодам уголовного дела

11.07 / Chery презентовала 7-местный паркетник Exeed VX

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска