 

Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать

01.10.2020, 9:43, Разное

По словам эксперта, власть Александра Лукашенко всегда держалась на пропаганде и системе наказаний. Общество было раздроблено и не могло объединиться вокруг какого-либо вопроса. Длительное время политику удавалось держать людей в узде.

Однако все изменилось в августе этого года. Победа Лукашенко на выборах президента настолько возмутила народ, что он решил восстать против действующего режима. “Если говорить как есть, то людей президент бесит”, – подчеркнул обозреватель.

Белорусы перестали верить лжи и дезинформации федеральных каналов. Более того, они перестали бояться Лукашенко. Они поняли, что наказать большинство жителей страны у него не получится, рассказал Кузнецов в своем телеграм-канале.

В период акций протеста президент резко изменил систему руководства. Александр Лукашенко сделал ставку исключительно на насилие. Как отметил эксперт, глава государства выбрал формат рабовладельческой колонии, где есть надсмотрщики и рабы.

Эта система взаимоотношений канула в лету, потому что уже тогда показала свою неэффективность. Для ее поддержания нужны колоссальные средства. Кузнецов усомнился в том, что у Александра Лукашенко хватит сил остаться на посту еще на несколько лет.



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