Мнение: Падение F-35B в Калифорнии

01.10.2020, 9:21, Разное

Падение истребителя F-35B в Калифорнии столкнувшегося в воздухе с самолетом-заправщиком.

Самолет-заправщик после столкновения смог сесть на брюхо.

Пилот F-35 успел выпрыгнуть.

"Истребитель морской пехоты F-35 разбился в графстве Империал, штат Калифорния, после того, как во время дозаправки в воздухе подрезал крыло танкера-заправщика морской пехоты KC-130, согласно заявлению морской пехоты. катапультироваться безопасно, и KC-130 смог выполнить безопасную аварийную посадку. В настоящее время пилот получает лечение от травм ». Примерно в 16:00 (16:00 по тихоокеанскому времени) было сообщено, что F-35B вступил в контакт с KC -130J во время эволюции дозаправки в воздухе, приведшей к крушению F-35B », – говорится в заявлении авиабазы ​​морской пехоты Юма в Юме, Аризона.« Пилот F-35B успешно катапультировался и в настоящее время находится находится на лечении. "" KC-130J находится на палубе недалеко от аэропорта Термал. Сообщается, что все члены экипажа KC-130J находятся в безопасности », – говорится в заявлении. Танкер-заправщик приземлился возле поля, согласно изображениям, опубликованным в социальных сетях. Представитель министерства обороны сообщил, что KC-130 дислоцировался на авиабазе морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, Калифорния, а F-35 – в Ивакуни, Япония. Морские пехотинцы заявили, что инцидент расследуется ".