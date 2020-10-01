 

Мнение: Падение F-35B в Калифорнии

01.10.2020, 9:21, Разное

Падение истребителя F-35B в Калифорнии столкнувшегося в воздухе с самолетом-заправщиком.

Самолет-заправщик после столкновения смог сесть на брюхо.
Пилот F-35 успел выпрыгнуть.

"Истребитель морской пехоты F-35 разбился в графстве Империал, штат Калифорния, после того, как во время дозаправки в воздухе подрезал крыло танкера-заправщика морской пехоты KC-130, согласно заявлению морской пехоты. катапультироваться безопасно, и KC-130 смог выполнить безопасную аварийную посадку. В настоящее время пилот получает лечение от травм ». Примерно в 16:00 (16:00 по тихоокеанскому времени) было сообщено, что F-35B вступил в контакт с KC -130J во время эволюции дозаправки в воздухе, приведшей к крушению F-35B », – говорится в заявлении авиабазы ​​морской пехоты Юма в Юме, Аризона.« Пилот F-35B успешно катапультировался и в настоящее время находится находится на лечении. "" KC-130J находится на палубе недалеко от аэропорта Термал. Сообщается, что все члены экипажа KC-130J находятся в безопасности », – говорится в заявлении. Танкер-заправщик приземлился возле поля, согласно изображениям, опубликованным в социальных сетях. Представитель министерства обороны сообщил, что KC-130 дислоцировался на авиабазе морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, Калифорния, а F-35 – в Ивакуни, Япония. Морские пехотинцы заявили, что инцидент расследуется ".

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Россияне стали меньше доверять Александру Петрову

12.08 / МИД Литвы: Тихановская записала видеообращение к соратникам под давлением белорусских властей

29.06 / Гузеева нецензурно выразилась по поводу просьбы прокомментировать развод Харламова и Асмус

21.07 / Мнение: Волшебная таблетка

14.09 / Глеб Павловский: Не думаю, что Путин, если не сошел с ума, предложит Лукашенко военную помощь

27.09 / Мнение: Задержания в Минске. 26.09.2020

28.07 / Рубеж 1941 года: Где Красная армия остановила гитлеровцев в битве за Москву?

17.09 / Состоялся анонс сериала «ВандаВижен» для потокового сервиса Disney Plus

17.09 / Мамочка для доченьки – Личное мнение

01.09 / Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее отечество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска