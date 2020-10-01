Мнение: О хитром плане Путина в Нагорном Карабахе

01.10.2020, 9:35, Разное

Ещё один лихо закручивающийся сюжет вошёл в привычное для последних лет русло хитрых планов. Уж сколько их кануло в Лету… А сколько ещё будет на тернистом пути, полном граблей!

Теперь вот – про Нагорный Карабах.

От этого конфликта, внешне армяно-азербайджанского, а по факту – геополитического, России одни сплошные потери. С одной стороны, она должна помогать Армении в рамках ОДКБ, но в Ереване чужой Никол Пашинян, пришедший к власти на фоне очередной бархатной революции. С другой – в Баку такой понятный и не чуждый Ильхам Алиев, но за ним упорно маячит Турция, на минутку, член НАТО, с интересами явно антироссийскими. И роль миротворца трещит по швам.

Переговоры Турции с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе, где четвертый день продолжаются ожесточенные бои, закончились безрезультатно. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Мы говорили с российским президентом Владимиром Путиным, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как мы действуем вместе с Сирии, так мы пытались и тут, но не удалось», констатировал он. По словам министра, России были выставлены те же условия, что и Еревану: Армения должна вывести свои силы и отдать спорные территории. «Они говорят: давайте остановим войну. Давайте. Мы должны объявить перемирие. Но Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решен этот вопрос?» – пересказал турецкий политик суть переговоров с Москвой.

Азербайджан, по его словам, «ведет войну на своей территории», тогда как мировое сообщество демонстрирует двойные стандарты. «Где вы видели, чтобы страну, чьи земли были оккупированы, ставили на одну чашу весов с оккупантом? Разве мы видим подобный подход в отношении Украины, в том числе событий в Крыму? Совершенно справедливо мировое сообщество поддерживает Украину и жителей Крыма. Мы также четко поддерживаем территориальную целостность Грузии. Нужно подходить к странам с одинаковых позицией», подытожил Мевлют Чавушоглу.

Ах, какой был блестящий план – совместно с Анкарой усадить Алиева и Пашиняна за стол переговоров, грозно встав у них за спинами! Дипломатия заработала… Но тут что-то пошло не так. Лукавый турок не просто отверг все миротворческие потуги Москвы, но и потребовал от неё принудить Армению де-факто к капитуляции. А попутно напомнил, чей #Крым. И крыть нечем…

Кто теперь расшифрует, в чём далее будет хитрый план #Путин­а? Как он вывернется из этой неловкой ситуации?