 

Азербайджан введет уголовную ответственность за анекдоты об армянском радио

01.10.2020, 9:30, Разное

Национальное собрание Азербайджана приняло закон об ограничении иностранной пропаганды на территории страны.

Согласно одному из пунктов нового закона, вводится уголовная ответственность за публикацию и распространение анекдотов об армянском радио. Министерство культуры Азербайджана в ближайшее время исключит соответствующие сборники анекдотов из библиотек.

– Наша страна под угрозой полномасштабной информационной войны. Мы должны ответить на все вызовы, в том числе, и на якобы безобидные анекдоты. Сегодня мы смеемся над враждебными анекдотами, а завтра продаем родину. Надеюсь, что соотечественники помогут нам при исполнении этого закона, — заявил депутат меджлиса Рауф Мурадов.

ЕСПЧ уже негативно высказался о законопроекте, так как нарушаются базовая свобода слова в гражданском обществе с использованием репрессивных методов. Зарубежные СМИ не собираются исполнять решение меджлиса, например, «Радио Свобода» объявила о бессрочном эфире с избранными анекдотами по теме армянского радио.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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