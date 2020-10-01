В Минфине допустили отмену накопительной пенсии в России

01.10.2020, 9:23, Разное

Основные претензии ФНПР были связанны с ключевым параметром в механизме формирования размера пенсии – ожидаемом периоде выплаты. В 2021 году он составит 22 года при средней продолжительности жизни россиян в 72 года и сроком дожития от пенсии до смерти в 12-15 лет. По мнению Федерации, это подрывает доверие к самой идее накопительной пенсии в России.

Кроме того, параметр ожидаемого периода выплаты был исключен из алгоритма начисления страховой пенсии, но был сохранен для накопительной. В организации считают, что к обеим частям системы должны применяться одинаковые правила.

Свое предложение ФНПР направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, но, по всей видимости, оно было “переадресовано”. Профсоюзам ответил министр финансов России Антон Силуанов. По словам главы финансового ведомства, возможность отмены накопительной пенсии в России не исключена. Однако для этого важно соблюдение одного условия.

Силуанов обратил внимание, что в таком случае должна быть альтернатива в виде добровольной системы пенсионных накоплений. Министр пояснил, что у людей должна сохраняться возможность копить на будущую пенсию, чтобы сохранить уровень дохода в будущем, сообщает RT.

В связи с этим глава Минфина считает идею отмены накопительной пенсии в России преждевременной. Антон Силуанов также напомнил, что накануне в Госдуму был внесен законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года.