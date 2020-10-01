 

В Минфине допустили отмену накопительной пенсии в России

01.10.2020, 9:23, Разное

Основные претензии ФНПР были связанны с ключевым параметром в механизме формирования размера пенсии – ожидаемом периоде выплаты. В 2021 году он составит 22 года при средней продолжительности жизни россиян в 72 года и сроком дожития от пенсии до смерти в 12-15 лет. По мнению Федерации, это подрывает доверие к самой идее накопительной пенсии в России.

Кроме того, параметр ожидаемого периода выплаты был исключен из алгоритма начисления страховой пенсии, но был сохранен для накопительной. В организации считают, что к обеим частям системы должны применяться одинаковые правила.

Свое предложение ФНПР направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, но, по всей видимости, оно было “переадресовано”. Профсоюзам ответил министр финансов России Антон Силуанов. По словам главы финансового ведомства, возможность отмены накопительной пенсии в России не исключена. Однако для этого важно соблюдение одного условия.

Силуанов обратил внимание, что в таком случае должна быть альтернатива в виде добровольной системы пенсионных накоплений. Министр пояснил, что у людей должна сохраняться возможность копить на будущую пенсию, чтобы сохранить уровень дохода в будущем, сообщает RT.

В связи с этим глава Минфина считает идею отмены накопительной пенсии в России преждевременной. Антон Силуанов также напомнил, что накануне в Госдуму был внесен законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Водонаева назвала своим «бро» порноактера Маркуса Дюпри

03.07 / Дружба с Путиным помешала Трампу заметить российскую провокацию?

25.06 / Обошел холм и бесследно исчез: Случай с пропажей компьютерщика в Большом Каньоне

16.07 / Личное: Жалкие трусы

27.06 / Японский робот очистил помещение от коронавируса посредством ультрафиолета

19.07 / Мнение: “Назад к средневековью”. О серебряном веке литературы и культуры

07.07 / Новый симптом коронавирусной инфекции нашли стоматологи

16.07 / “Очень хочу на море”: Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко на курорте

05.09 / Таблетка джихада

21.07 / Мнение: Рокотов познается в сравнении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска