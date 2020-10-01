Медики назвали пять полезных советов, которые помогут похудеть за неделю

01.10.2020, 9:17, Разное

Медики из Германии назвали пять полезных советов, которые помогут человеку похудеть. Если выполнять все рекомендации, вес снизится уже за неделю.

Рекомендуется начать пить зеленый чай, поскольку этот напиток ускоряет метаболизм. Как следствие, лишние килограммы начинают уходить быстрее. Также зеленый чай помогает при метеоризме, присутствующие в нем антиоксиданты положительно сказываются на состоянии кожи лица.

Из повседневного рациона должны быть исключены обработанные продукты. Они провоцируют воспаление, избыточное газообразование и набор массы тела.

Существует способ обмана аппетита, который предполагает, что незадолго до обеда и ужина нужно съесть яблоко. Также после основного блюда можно положить в рот жвачку. В результате мозг формирует иллюзию употребленного десерта.

Рекомендуется в большом количестве есть спаржу, поскольку она, заполняя желудок, создает чувство сытости. Ее необходимо готовить на пару, не добавляя масло. Овощ имеет мочегонное действие и содержит множество клетчатки. Он поможет за неделю избавиться от нескольких сантиметров в талии.

Похудение не может обойтись без физической активности. Вместо использования лифта можно подниматься по лестнице, важно больше ходить пешком, чтобы запасы жира трансформировались в энергию.