 

Гном Гномыч сыграет в сиквеле «Властелина колец»

01.10.2020, 9:16, Разное

Компания Amazon частично раскрыла актёрский состав второго сезона сериала «Властелин колец», который будет снят по одноимённому произведению Джона Толкина.

Как следует из размещённого на сайте пресс-релиза, в фильме сыграет Александр Плющенко — сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, широко известный российской аудитории под прозвищем Гном Гномыч.

В пресс-релизе указывается, что Плющенко-младший сыграет в фильме роль Гимли, сына Траина — гнома, который вместе с хоббитами, эльфом, двумя людьми и волшебником, направляется в Мордор выбросить кольцо главного злодея — Саурона.

Сам Гном Гномыч уже сделал заявление по этому поводу. В частности, он обратился к Владимиру Путину с просьбой запретить российским соцсетям публиковать мемы и шутки на тему его участия в киноленте.

– Дядя Вова, сделай так, чтобы никто не постил про «Властелин колец» мемы без разрешения моих родителей, — сказал Плющенко-младший в своём обращении.

Сериал «Властелин колец» выйдет на экраны в 2021 году. Действие первого сезона будет происходить за тысячу лет до событий, описанных в одноимённом фильме Питера Джексона. Второй сезон будет описывать непосредственно приключения Фродо и его друзей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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