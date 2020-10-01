 

Пентагон решил закупить муляжи советского оружия

01.10.2020, 9:08, Новости дня

Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг.

«В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены», – передает RT текст заявки.

Пентагон интересуют макеты гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат, которые должны быть выполнены из сверхпрочного уретана, чтобы «выдержать многолетние тренировки».

В запросе ведомства отмечается, что изделия будут использоваться для тренировок, в том числе с целью развития «навыков обращения с оружием противника».

Напомним, в среду в США в ходе учений на полигоне Юм (штат Аризона) прошли испытания роботов LIDAR, целью которых стал российский танк Т-72.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Кроссовер Cadillac XT6 получит доступную версию

21.07 / На Украине заявили о необходимости собирать больше налогов

03.09 / Помпео объяснил исходящую от Китая опасность для США

08.07 / Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

30.07 / Российским легкоатлетам продлили запрет выступать под нейтральным флагом

24.08 / Aston Martin выпустила модели Vantage и DBS Superleggera

28.06 / Советник Джонсона по нацбезопасности ушел в отставку

08.09 / Мария Колесникова не дала вывезти себя из Белaруси

27.07 / Премьера смартфона Google Pixel 4a состоится уже 3 августа

26.08 / Директор МакSим успокоила фанатов «пропавшей» певицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска