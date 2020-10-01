Пентагон решил закупить муляжи советского оружия

01.10.2020, 9:08, Новости дня

Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг.

«В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены», – передает RT текст заявки.

Пентагон интересуют макеты гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат, которые должны быть выполнены из сверхпрочного уретана, чтобы «выдержать многолетние тренировки».

В запросе ведомства отмечается, что изделия будут использоваться для тренировок, в том числе с целью развития «навыков обращения с оружием противника».

Напомним, в среду в США в ходе учений на полигоне Юм (штат Аризона) прошли испытания роботов LIDAR, целью которых стал российский танк Т-72.