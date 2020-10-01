 

Экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России

01.10.2020, 9:08, Новости дня

Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса не стал подтверждать информацию о том, что источник досье на президента США Дональда Трампа в период прошлой избирательной кампании якобы контактировал с российской разведкой.

Председатель комитета республиканец Линдси Грэм спросил у Коми, был ли тот осведомлен, что контрразведка ранее заподозрила информатора – экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила – в связях с Россией. Рассекреченные документы с такими выводами бюро Грэм получил 24 сентября от министра юстиции, генерального прокурора Уильяма Барра, передает ТАСС.

«Я не знал ничего дополнительного об источниках Стила», – ответил бывший глава ФБР.

При этом Коми не стал отрицать, что был знаком с содержанием документа: «О досье мне иногда докладывали».

В ходе заседания Грэм в неоднократно выражал недоумение, как организаторы слежки за предвыборным штабом Трампа могли основываться на материалах, к которым приложил руку источник, возможно, контактировавший со спецслужбами России.

Приглашенный гость отвечал, что может лишь «строить догадки».

Ранее в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом». Напомним, Стил был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье».



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