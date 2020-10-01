Роспотребнадзор запретил продажу хвойных деревьев из-за опасности передачи коронавируса

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01.10.2020, 8:58, Разное

Роспотребнадзор усиливает меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в осенне-зимний период.

Из постановления ведомства следует, что россияне впервые встретят новогодние праздники без привычных хвойных деревьев — ели и сосны. Запрет введён не только на продажу, но и их установку на улицах и площадях населённых пунктов.

– Во время лабораторных испытаний хвоя показала высокую проводимость коронавирусных бактерий. Они впитываются в иголки деревьев и могут до 90 дней хранить микробы. Проблема создаётся и в том, что дезинфицировать хвойное дерево практически невозможно ввиду неоднородной поверхности. В лесу и вовсе это всё испаряется или замерзает, что делает весь процесс бессмысленным. Представим себе, сколько людей могут заразиться, находясь возле новогодних ёлок фактически в любом городе. Ни одна система здравоохранения не выдержит, — прокомментировала инициативу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Помимо продажи хвойных деревьев, Роспотребнадзор рекомендует ограничить продажу новогодних игрушек и проведение детских утренников и других массовых мероприятий. Во избежание плохой статистики в ведомстве считают необходимым ввести запрет на прогулки на улице в период с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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