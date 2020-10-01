 

Коньячный бренд “Довбуш Карпатський” представил публике новый нашумевший ролик

01.10.2020, 8:55, Новости дня

Съемки рекламного видео для коньяка “Довбуш Карпатський” наделали немало шума еще до официального релиза. Наконец долгожданная премьера состоялась и ожидание того стоило.

Впечатляющие батальные сцены с невероятными спецэффектами, очень аутентичные декорации и костюмы, полностью передающие дух времен легендарного Олексы Довбуша – над этим славно потрудился режиссер проекта Любомир Левицкий, хорошо извесный в Украине по фильмам “Штольня” и “Тіні не забутих предків”. 

Любомир Левицкий, режиссер: “Могу без преувеличения сказать, что проект “Довбуш” стал самой яркой моей работой в этом году. Забавно, но идея для ролика посетила меня задолго до предложения о сотрудничестве. Я ведь родился в Карпатах и вырос на легендах о Довбуше, поэтому когда впервые увидел этот коньяк, не смог пройти мимо, мне понравился и внешний вид, и содержание: ароматика, крепкий и в то же время мягкий вкус. Тогда-то я впервые и задумался о том, какой бы ролик снял. И когда представители бренда связались со мной, кое-какие идеи у меня уже были”.

Воплощать режиссерские идеи оказалось непросто, например, для того, чтобы в кадре появились двухметровые огненные шары, лучшим в стране специалистам по спецефектам пришлось разработать специальный горючий состав, соорудить несколько металлических конструкций, и после полевых испытаний делать их заново, ведь не все шары выдержали тесты.

Константин Сторожко, бренд-менеджер коньяка Довбуш Карпатський: “Многие называли этот проект нереализуемым, но у нас была общая цель – создать не просто рекламный ролик, а видео, способное разжечь огонь в душе. Для нас было важно передать атмосферу, национальный колорит, сделать все, чтобы легенда о Довбуше ожила и получила новое современное звучание”.

На правах 10 раз пересмотревших ролик можем ответственно заявить – легенда ожила и современное звучание получила.

Видео невольно пробуждает приятное чувство гордости за наших: и снимать могут, и коньяк делать умеют! Ну а вы можете в этом убедиться самостоятельно.

ВИДЕОВидео: Коньяк Довбуш Карпатський / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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