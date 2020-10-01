 

Причиной пожаров в Луганской области может быть поджог – ОГА

01.10.2020, 8:55, Новости дня

Причиной лесных пожаров в Луганской области может быть поджог, заявил 30 сентября глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook. 

“Где-то пожар возник из-за того, что ветер сильный и просто деревья порвали, упали на электросеть, но есть у нас подозрения, что были и поджоги умышленные. […] Два самолета стоят готовые [для тушения пожаров]. Мы связались с командованием и постоянно запрашиваем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно, будет даже и третий самолет”, – сказал он. 

Posted by Сергей Гайдай on Kolmapäev, 30. September 2020

“Украина 24” в Telegram, ссылаясь на Гайдая, сообщает, что пожары могли спровоцировать обстрелы со стороны боевиков. 

“У нас есть информация, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы “трассеров”, то есть намеренно поджигалась трава”, – цитирует телеканал главу ОГА. 

Пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации проинформировала в Facebook, что обстрелы фиксировали ночью в районе Станицы Луганской: 

“По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23.30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00.20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ”, – сообщили в РГА. 

За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з…

Posted by Станично-Луганська районна державна адміністрація on Kolmapäev, 30. September 2020

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га, три человека погибли, еще три госпитализированы. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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