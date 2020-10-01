Вооруженные формирования РФ 30 сентября 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

01.10.2020, 8:55, Новости дня

30 сентября пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток – еще раз, проинформировал в Facebook штаб операции Объединенных сил.

“30 сентября из стрелкового оружия враг открывал огонь вблизи Авдеевки [Донецкой области], а из автоматического станкового гранатомета – неподалеку от Новотроицкого [Донецкой области]. В [Луганской области] в районе Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку от хутора Вольный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем”, – сказано в утренней сводке.

В результате обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение, его состояние удовлетворительное, отметили в штабе.

1 октября боевики открывали огонь вблизи Станицы Луганской Луганской области – из автоматического станкового гранатомета, добавили в штабе.

Штаб ООС подтвердил, что пожары в Луганской области вызваны “вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль”.

450 военнослужащих Вооруженных сил Украины участвуют в тушении возгораний. В районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк пожары удалось локализовать, проинформировали в штабе.

“Борьба с огненной стихией продолжается вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка. На участках между населенными пунктами Половинкино – Байдовка и Артема – Малиновое – Песчаное военнослужащие ВСУ вместе с представителями ГСЧС отрезают пути распространения огня к домам местных жителей. Впрочем, из-за сильного порывистого ветра в населенных пунктах Трехизбенка, Кряковка и Муратово огнем уничтожены десятки жилых домов и хозяйственных построек. Учитывая обстоятельства, проведена эвакуация местных жителей”, – добавили в штабе.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 8.00 1 жовтня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 8.00 1 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Упродовж минулої доби, 30 вересня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогонь зі стрілецької зброї ворог відкривав поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік Новотроїцького.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Новоолександрівки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї. На ділянці поблизу Золотого три рази вів вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільний двічі у вечірній час застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета. Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль.Загальна площа загорання становить більше ніж 85 гектарів.Рішенням Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж на Луганщині залучено 450 військовослужбовців Збройних Сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки.На поточний момент вже вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотене та Сєвєродонецьк.Боротьба із вогняною стихією триває поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Кряківка. На ділянках між населеними пунктами Половинкине – Байдівка та Артема – Малинове – Піщане військовослужбовці Збройних Сил України разом з представниками ДСНС відрізають шляхи поширення вогню до осель місцевих мешканців.Утім, через сильний поривчастий вітер вогонь дістався до помешкань мирних мешканців. У населених пунктах Трьохізбенка, Кряківка та Муратове вогнем знищено десятки житлових помешкань та господарських будівель. Зважаючи на обставини, проведено евакуацію місцевих жителів. До надання допомоги цивільним долучилися й військовослужбовці Об’єднаних сил.Захисники України продовжують виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 30. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.