Найдено натуральное средство против коронавируса

01.10.2020, 8:53, Разное

Медики из США и Китая смогли найти натуральное средство от коронавируса. Речь идет о ферменте каталаза, являющимся эффективным в избавлении от симптомов COVID-19.

По словам ученых, средство обладает мощным противовоспалительным действием, оно способно увеличивать выработку цитокинов. Последние представляют собой сигнальные белковые молекулы, синтезирующиеся лейкоцитами. Эти элементы принимают непосредственное участие в ответе иммунитета на различные патогены. Каталаза может защитить клетки, находящиеся на внутренней поверхности альвеол в легких, которые чаще всего поражаются коронавирусом нового типа.

Проведенные эксперименты показали, что фермент подавляет репликацию COVID-19 у макак-резусов. При этом на организм не оказывается токсическое влияние.

Над созданием эффективного лекарства против инфекционного заболевания работают и исследователи из Университета Вашингтона. Они решили произвести препарат из смеси антител, взятых у пациентов, поборовших болезнь.