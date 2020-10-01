 

Найдено натуральное средство против коронавируса

01.10.2020, 8:53, Разное

Медики из США и Китая смогли найти натуральное средство от коронавируса. Речь идет о ферменте каталаза, являющимся эффективным в избавлении от симптомов COVID-19.
По словам ученых, средство обладает мощным противовоспалительным действием, оно способно увеличивать выработку цитокинов. Последние представляют собой сигнальные белковые молекулы, синтезирующиеся лейкоцитами. Эти элементы принимают непосредственное участие в ответе иммунитета на различные патогены. Каталаза может защитить клетки, находящиеся на внутренней поверхности альвеол в легких, которые чаще всего поражаются коронавирусом нового типа.

Проведенные эксперименты показали, что фермент подавляет репликацию COVID-19 у макак-резусов. При этом на организм не оказывается токсическое влияние.

Над созданием эффективного лекарства против инфекционного заболевания работают и исследователи из Университета Вашингтона. Они решили произвести препарат из смеси антител, взятых у пациентов, поборовших болезнь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз

07.09 / В подмосковном лесу нашли человеческий череп

11.08 / В браке Пугачева контролировала публичную жизнь Киркорова

18.08 / Мнение: Корейцы вместо американцев в Петербурге, конец роста безработицы и осложнение жизни мигрантам

16.09 / Мнение: О медленном отрезвлении России после Крыма

05.07 / Ученые: COVID-19 может стать причиной депрессии у некоторой группы населения

05.07 / Врачи предупредили о последствиях для женщин отсутствия секса

20.07 / «Надо его держать»: Марина Газманова поделилась секретами счастливого брака с Олегом Газмановым

28.07 / Ученые обнаружили древнейший штамм легочной чумы в захоронении каменного века

04.09 / Жуткое столкновение двух автобусов в Анапе: одна из пострадавших скончалась

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска