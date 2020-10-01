Ученые рассказали о способе улучшения кратковременной памяти

01.10.2020, 8:53, Разное

Ученым из США удалось обнаружить эффективный способ улучшения кратковременной памяти. Оказалось, что на нее способна оказать влияние обычная медитация.

Кратковременная память является важным элементом в запоминании фактов, однако ее эффективность у каждого человека отличается. Поэтому люди со слабой кратковременной памятью часто испытывают дискомфорт из-за забывчивости, в связи с этим исследователи провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, можно ли ее улучшить.

В испытаниях ученых респонденты занимались медитацией. Результаты показали, что эти занятия действительно способны улучшить кратковременную память. В целом же эксперты пока не в состоянии выяснить, какова истинная природа памяти, и каким образом осознанность влияет на ее качество.