 

Ученые рассказали о способе улучшения кратковременной памяти

01.10.2020, 8:53, Разное

Ученым из США удалось обнаружить эффективный способ улучшения кратковременной памяти. Оказалось, что на нее способна оказать влияние обычная медитация.
Кратковременная память является важным элементом в запоминании фактов, однако ее эффективность у каждого человека отличается. Поэтому люди со слабой кратковременной памятью часто испытывают дискомфорт из-за забывчивости, в связи с этим исследователи провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, можно ли ее улучшить.

В испытаниях ученых респонденты занимались медитацией. Результаты показали, что эти занятия действительно способны улучшить кратковременную память. В целом же эксперты пока не в состоянии выяснить, какова истинная природа памяти, и каким образом осознанность влияет на ее качество.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Путин провел телефонные переговоры с Зеленским

03.09 / Диетолог Гинзбург рассказал, как перестать заедать стресс

30.07 / Мнение: Почему в Беларуси задержали россиян – всплыли скандальные подробности

17.09 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 16.09.2020

03.08 / Личное: Конечно, я не буду жить в России

03.09 / Завод Nissan в Санкт-Петербурге усовершенствовал технологию окраски автомобилей

02.09 / ТНТ объявил старт кастинга девушек в новый сезон шоу «Холостяк» и предупредил о мошенниках

11.09 / Мнение: Слишком большая грудь приковала к инвалидному креслу

19.08 / Мнение: Астрофрейдизм

09.07 / Аллилуйя! Наконец-то “шедевры” будут сниматься не на деньги налогоплательщиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска