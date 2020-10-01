Роскачество оценило маркировку минеральной воды

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01.10.2020, 8:48, Новости дня

Первые результаты исследования минеральной и питьевой воды в РФ показали безопасность большинства продукции, но выявили ряд замечаний в маркировке лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, говорится в сообщении Роскачества.

Организация исследует упакованную минеральную и питьевую воду по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На экспертизу отправлено более 200 основных торговых марок, представленных в России, в настоящее время расшифрованы протоколы испытаний лечебной и лечебно-столовой минеральных вод 32 торговых марок.

«Серьезные замечания по составу воды возникли только у пяти: вода не соответствовала по составу воде скважин, которые были указаны в маркировке», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества. В частности, в воде двух торговых марок оказалось мало сульфат-ионов, у третьей, помимо этого, не хватало кальция. Маркировка продукции еще одного производителя не соответствовала по уровню рН и минерализации по НМПТ (наименованию место происхождения товара), другого – по содержанию гидрокарбонат-ионов.

«Производители обычно раз в год делают развернутый анализ по воде скважин и по упакованной воде. Можно допустить, что вода в источнике способна меняться. Если вода в источнике изменилась, производитель обязан сам быстро провести исследования и подать новые данные в Роспатент», – указывает Роскачество.

Образцы были исследованы по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки. Большинство продукции оказалось качественной и безопасной, без превышения тяжелых металлов и опасных веществ, а показателям органолептики соответствовали все исследованные товары, отмечают в организации.

Напомним, в декабре Роспотребнадзор в ходе проверки минеральной воды выявил нарушения обязательных требований законодательства почти в 80% случаев.



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