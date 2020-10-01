Азербайджан заявил об артударах по армянским позициям

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01.10.2020, 8:48, Новости дня

Подразделения азербайджанской армии ночью нанесли артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении в Нагорном Карабах, сообщило минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что азербайджанские военные нанесли «артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях», передает ТАСС. 

Напомним, российский МИД после раздельных переговоров с главами МИДов Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и 3ограбом Мнацаканяном сообщил, что РФ готова предоставить московскую площадку для проведения контактов по конфликту в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.



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