 

Цены на нефть колеблются на ожиданиях по поддержке экономики США

01.10.2020, 8:27, Новости дня

Мировые цены на нефть в четверг утром не показывают единой динамики, рынки продолжают ожидать новости по стимулированию экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 42,36 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 0,15%, до 40,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы нефтяного рынка продолжают следить за новостями из США по обсуждению нового пакета стимулирования экономики страны. В ночь на четверг министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет поддержки экономики на 2,2 трлн долларов, предложенный демократами в палате представителей. Министр высказался в поддержку пакета на сумму примерно в 1,5 трлн долларов.

Ожидания по восстановлению экономики влияют на прогнозы по спросу на нефть, что отражается в котировках. Ситуация с восстановлением экономики остается неопределенной из-за рисков второй волны заражений коронавирусом, поскольку это может привести к новым ужесточениям карантинных ограничений.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает оставаться в центре внимания рынков. В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем на 42 тысячи. Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 33,6 млн случаев заражения и более 1 млн летальных исходов из-за COVID-19.

Инвесторы также оценивают статистику по США. Согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы за неделю по 25 сентября неожиданно сократились на 2 млн баррелей вместо прогнозируемого роста на 1,6 миллиона. Добыча нефти в США за отчетную неделю составила в среднем 10,7 млн баррелей в день, как и неделей ранее.



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