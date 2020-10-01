Гелиевые воздушные шары решили запретить на Камчатке

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01.10.2020, 8:27, Новости дня

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в ближайшее время в регионе будет введен мораторий на использование гелиевых воздушных шариков в рамках ответственного отношения к природе, информирует краевое правительство.

«Я всерьез думаю о том, что мы в ближайшее время введем мораторий на использование воздушных шариков, потому что экологи говорят о том, что больше всего птиц гибнет именно от гелиевых шариков, которые находят в сотнях километрах от Петропавловска, в желудках птиц. А ведь птицы – это одно из наших богатств. Буквально выйти за Авачинскую бухту, и там уже будут топорки, бакланы, безумное разнообразие», – передает РИА «Новости» слова Солодова.

По его словам, такие простые инициативы, как отказ от воздушных шариков, от пластиковых пакетов и использование бумажных, заставят людей в ежедневном режиме заботиться о природе.

«Тогда, я думаю, все наши города будут преображаться», – отметил губернатор. По его словам, в крае будут продвигаться и раздельный сбор мусора.

Напомним, 24 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов призвал главу Камчатского края Владимира Солодова в координации с российским правительством развивать туризм в регионе и решить проблему аварийного жилья.



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