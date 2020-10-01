 

Детали: В России с 1 октября повысят зарплаты бюджетников

01.10.2020, 8:23, Разное

Таким образом, в текущем году зарплаты вырастут на 3%. Будут повышены, в частности, – оклады работников федеральных бюджетных, казенных и автономных учреждений, гражданских сотрудников в воинских частях, а также трудящихся в органах исполнительной власти, где проходит военная служба.

Индексация также затронет сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов: Министерства внутренних дел (МВД), Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО), Росгвардии, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, а также работникам дипломатических госструктур.

Кроме того, с 1 октября произойдет повышение военных пенсий. Помимо отставных военных ее также получают бывшие спасатели и сотрудники таможенной службы, а также их семьи, потерявшие кормильцев и те, кто стал инвалидом во время службы. Соцвыплата также вырастет на 3%.

Однако юристы опасаются, что некоторые работодатели могут прибегнуть к различным хитростям, чтобы не повышать сотрудникам зарплату. Так, они могут увеличить окладную часть, но урезать премиальную. Такая процедура вполне законна и доказать, что начальство попросту пошло на уловку, будет сложно.



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