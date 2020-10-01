 

Интенсивно тренирующегося 75-летнего Петросяна сравнили с Арнольдом Шварценеггером

01.10.2020, 8:17, Разное

Российский юморист Евгений Петросян в 75-летнем возрасте решил записаться в тренажерный зал. В Instagram он опубликовал видео с фрагментом интенсивной тренировки, чем удивил подписчиков, сравнивших его с Арнольдом Шварценеггером.
В зале юморист занимается под тщательным контролем личного тренера. Евгений Петросян признался, что его спортивные успехи оставляют желать лучшего, но от лечебной физической культуры он отказываться не собирается. Артист лишь пожаловался, что Роман Стерхов стал увеличивать ему нагрузки, и не щадит его даже несмотря на преклонный возраст.

Подписчики высоко оценили физическую форму Евгения Петросяна. Они заявили, что тот даст фору даже Арнольду Шварценеггеру. Некоторые пользователи Сети сочли, что в тренажерный зал юморист записался ради молодой жены.



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