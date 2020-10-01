 

Мария Миронова впервые показала лицо годовалого сына

01.10.2020, 8:17, Разное

Актриса Мария Миронова по случаю дня рождения сына Федора впервые показала его лицо. Мальчику уже исполнился один год. Знаменитость все это время предпочитала скрывать наследника от посторонних глаз.
На опубликованном в социальной сети Instagram фото можно рассмотреть глаза и нос маленького Федора, который прячется за столом. Как пояснила Миронова, она постоянно пытается поймать момент, чтобы сфотографировать сына, а тот сразу же ускользает. Несмотря на то, что лицо мальчика видно не полностью, подписчики назвали его ангельским. Они также написали многочисленные поздравления малышу с его первым днем рождения.

Напомним, что у Марии Мироновой есть 28-летний сын Андрей Удалов, который был рожден от бизнесмена Игоря Удалова. Он решил пойти по стопам матери и стать актером.

Что касается младшего Федора, то он появился в браке с бизнесменом Андреем, фамилию которого знаменитость не раскрывает. Артистка только сообщила, что супруг работает в российско-японской компании, специализирующейся на развитии медицинских технологий. Дочь Андрея Миронова ни разу не вышла с мужем в свет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Инопланетянин из пустыни Атакама

13.08 / Мнение: Суд повторно оправдал «педофила»

29.07 / Мнение: Истории из теста №19

05.08 / Мнение: Мир который я хочу потерять. Интерсубъективное.

07.09 / В Красноярском крае выпал первый снег

30.09 / “Жесткое, мужское кино”: пользователи сети рекомендуют фильм “Шугалей-2”

30.07 / “Мы не можем получить наши жалкие пенсии”

02.09 / Шугалей стал символом борьбы против терроризма – Пригожин

30.08 / Хотите как в Украине?

14.07 / Скандалы: У российского бюджета заглох нефтегазовый мотор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска