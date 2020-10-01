Мария Миронова впервые показала лицо годовалого сына

01.10.2020, 8:17, Разное

Актриса Мария Миронова по случаю дня рождения сына Федора впервые показала его лицо. Мальчику уже исполнился один год. Знаменитость все это время предпочитала скрывать наследника от посторонних глаз.

На опубликованном в социальной сети Instagram фото можно рассмотреть глаза и нос маленького Федора, который прячется за столом. Как пояснила Миронова, она постоянно пытается поймать момент, чтобы сфотографировать сына, а тот сразу же ускользает. Несмотря на то, что лицо мальчика видно не полностью, подписчики назвали его ангельским. Они также написали многочисленные поздравления малышу с его первым днем рождения.

Напомним, что у Марии Мироновой есть 28-летний сын Андрей Удалов, который был рожден от бизнесмена Игоря Удалова. Он решил пойти по стопам матери и стать актером.

Что касается младшего Федора, то он появился в браке с бизнесменом Андреем, фамилию которого знаменитость не раскрывает. Артистка только сообщила, что супруг работает в российско-японской компании, специализирующейся на развитии медицинских технологий. Дочь Андрея Миронова ни разу не вышла с мужем в свет.