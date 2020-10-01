Мнение: Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

01.10.2020, 8:08, Разное

Происходящее в отечественной лесной отрасли «ни в какие ворота не лезет», лес рубят варварскими методами и сбывают за рубеж по левым схемам. Такой диагноз поставил Путин – и велел с 22-го года вообще запретить экспорт необработанной древесины из России. Что касается контрабанды, то ее поток остановят уже через считанные месяцы, поскольку весь «деревянный» бизнес перейдет под цифровой надзор федерального центра.

В среду Владимир Путин потребовал провести жесткую декриминализацию российской лесной отрасли. Президент велел с 1 января 2022 года полностью запретить экспорт кругляка – необработанных или грубо, только для вида обработанных материалов хвойных и ценных лиственных пород. А уже с 1 января следующего года в пилотном режиме, а с начала июля в обязательном порядке заработает система учета древесины и контрактов по ее поставкам.

Происходящее в лесном комплексе в РФ «ни в какие ворота не лезет», возмутился президент. Дальневосточные регионы РФ пока не могут нарастить мощности по глубокой переработке леса, констатировал он. При этом у наших соседей в Восточной Азии растет спрос на российские пиломатериалы и другую, не «сырую», а уже переработанную древесину, добавил Путин.

«Вместо этого продолжается практика экспорта простого сырья», – указал президент. «Более того, зачастую все это идет через разного рода опять же «серые» или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря – как это называется – гонят контрабанду», – подчеркнул он.

Президент потребовал «установить жесткий, однозначный принцип». Он заключается в следующем: «Если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено». «Надо подумать над предложением по поводу изъятия этой техники, ее конфискации, – указал президент. – Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, кругляк».

Поясним – еще в 2007 году российские власти приняли меры для того, чтобы поставить заслон вывозу кругляка. На него были введены заградительные 80-процентные пошлины, в то время как пошлины на более дорогую продукцию из переработанной древесины обнулили. Официально считается, что после этого вывоз кругляка за рубеж упал втрое – примерно с 60 млн кубометров в 2006 году до 19,4 млн «кубов» в 2017-м.

Но по факту, заметил глава государства, контрабанда процветает. Как работают «серые» схемы, отметила по итогам совещания вице-премьер Виктория Абрамченко. Например, стволы сносят «под видом санитарной рубки». Затем сырые пиломатериалы направляются на экспорт. И это притом, что «обладая колоссальными ресурсами леса, это около 67% всей территории страны, можно сформировать лесопромышленный кластер, способный производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и быть конкурентоспособным на мировых рынках», – отметила Абрамченко.

Сейчас федеральный центр фактически не занимается надзором в лесной сфере, делегировав его регионам, при этом, из-за несовершенства действующих правил, коммерсанты не обязаны доказывать происхождение древесины, добавила вице-премьер. Необходимо создать единую государственную информационную систему, в которой при помощи электронных сопроводительных документов отражались бы все цепочки движения древесины от производителя к конечному покупателю. Если на любом последующем шаге система не подтверждает «легальности происхождения древесины, сделки блокируются», отметила Абрамченко.

Законодатели уже готовы латать юридические пробелы. «Единая Россия» в ближайшее время представит пакет законопроектов в области охраны лесов и развития лесного хозяйства, пообещал секретарь генсовета единороссов, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Предложения президента могут быть частично приняты уже в этом году, в виде поправок в Лесной кодекс или отдельных законов, – сказал РИА «Новости» глава профильного комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, коммунист Юрий Афонин уверен, что запрет на экспорт кругляка поможет развитию деревообрабатывающей промышленности. Он назвал решение президента «нужным и разумным». «Запрет на экспорт будет способствовать серьезному развитию деревообрабатывающей промышленности», – сказал Афонин «Парламентской газете».

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов убежден, что такая мера, как запрет на вывоз кругляка, назрела давно – она крайне необходима. «Начав процесс переработки внутри страны, мы будем оставлять себе и прибыль, и рабочие места, а значит, оставлять себе экономический рост», – сообщил экономист газете ВЗГЛЯД. Со временем мы действительно заменим своими брендами условную «мебель из Икеи», надеется он.

«Больше всего наша экономика страдает даже не от того, что древесина незаконно, без уплаты налогов поставляется за границу, – в основном на китайский рынок. Главная беда в том, что мы вывозим стволы необработанными, то есть создаем рабочие места за пределами России, уступаем иностранцам получение прибыли», – посетовал экономист.

Что касается теневых лесопромышленников, то их суммарный доход исчисляется «миллиардами долларов», напоминает Колташов, – дело в том, что в этой отрасли можно без особых капиталовложений очень быстро получать прибыль. «Там, где надо на месте вырубок потом выращивать новый лес, быстро зарабатывать не получится.

Но при незаконных или полузаконных вырубках вы получаете «деньгу» буквально из воздуха. Легким движением пилы вы получаете тысячи и тысячи, миллионы долларов.

Вывезти из страны и сбыть лес – легко. Минимум затрат легко превращается максимум прибыли. Где здесь ваши капиталовложения? Где здесь постоянный штат? – риторически спрашивает собеседник. – Надо только, чтобы вас не тревожили представители закона, чтобы помогал губернатор. Что у нас, кстати говоря, в сибирских регионах и происходило на протяжении многих лет».

Профессор ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев уверен, что реформа не встретит сопротивления, поскольку у тех, кто пилит лес на Дальнем Востоке, попросту нет лоббистов в Москве. «У них нет никакого лобби, они слишком «теневые». Это как с системой «Платон», введение которое в свое время поддерживали крупные транспортные компании и которую невзлюбили всевозможные черные дальнобойщики, которые раздабливают дороги, налоги не платят, а копеечку имеют», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт уверен, что правительство быстро создаст единую государственную информационную систему, о которой говорит Абрамченко. «Правда, сначала нужно посоветоваться со всеми участниками рынка, стейкхолдерами, чтобы все сделать правильно», – считает экономист.

Что касается Китая, который теперь лишится поставок «кругляка» с Дальнего Востока, то Матвейчев подчеркивает, что «это его проблемы». «Задача РФ заключается в налаживании нашей переработки и получении добавленной стоимости. Пускай Китай получает уже готовую мебель, тем более что денег там много, и китайцы готовы платить больше. Дерево у них в цене, они в любом случае будут покупать российскую древесину, а мы будем больше зарабатывать», – заключил эксперт.