 

“Все нормально” – Манукян опроверг слухи о расставании с Бузовой

01.10.2020, 7:53, Разное

Блогер Давид Манукян опроверг слухи о расставании с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. По словам артиста, в их отношениях все нормально, просто сейчас он хочет немного пожить своей жизнью.
Давид Манукян появился на гала-ужине по случаю начала голосования в рамках премии “GQ Человек года-20202”. Журналисты задали рэперу вопрос о том, продолжает ли он строить отношения с Ольгой Бузовой. Артист отметил, что он и ведущая до сих пор – пара, несмотря на многочисленные слухи.

По словам Манукяна, когда знаменитости вместе появляются на видео или фото, общественность начинает говорить о хайпе. В случае, если пара перестает публиковать подобные посты – то же самое. Блогер считает, что о личной жизни распространяться не стоит.

Сейчас для Давида Манукяна на первом месте находится творчество. Он рад, что ему удалось посотрудничать с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. В целом артист предлагал многим звездам записать дуэт, но далеко не все соглашались. В этом возлюбленный Бузовой не видит ничего страшного.



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