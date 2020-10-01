Трамп оценил первые дебаты с Байденом

01.10.2020, 6:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравились первые теледебаты с кандидатом от демократов на высший государственный пост Джозефом Байденом.

«Я действительно получил удовольствие от дебатов с Сонным Джо (так Трамп называет Байдена) вчера вечером. <…> Вердикт вынесен, и они говорят, что мы, мы, все мы одержали вчера вечером крупную победу. Самые высокие рейтинги в истории кабельного телевидения», – передает ТАСС слова Трампа в ходе выступления перед сторонниками в штате Миннесота.

«Прошлым вечером я сделал то, что отказываются делать коррумпированные СМИ. Я привлек Джо Байдена к ответу за его 47 лет лжи, 47 лет предательства, 47 лет провалов. <…> Я дискутировал вчера вечером с двумя людьми (вероятно, имеются в виду Байден и ведущий дебатов Крис Уоллес). Джо Байден слишком слаб, чтобы управлять этой страной», – добавил Трамп.

Он также в очередной раз упрекнул Байдена в том, что его сын Хантер якобы получал выплаты из-за рубежа.

«Как вы все видели, Байден [на состоявшихся во вторник теледебатах] также отказался объяснить, почему его сын Хантер получил 3,5 млн долларов от супруги бывшего мэра Москвы [Юрия Лужкова Елены Батуриной], – напомнил Трамп. – И они еще что-то говорят обо мне и России». «Я не веду никаких дел с Россией», – констатировал американский лидер. Он также указал, что Хантер Байден получал средства из Китая.

Напомним, американские СМИ назвали первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джозефом Байденом самыми грязными в истории.