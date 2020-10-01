Мнение: Футбол без права выбора

01.10.2020, 7:35, Разное

Посмотрел нарезку отборочного матча Лиги Чемпионов с Краснодаром, чтобы насладиться проходом нашей третьей команды в основную сетку ЛЧ – когда еще такое будет?! “Краснодар” – конечно, молодцы, но даже в голевой нарезке видео оставило меня в полном унынии. Какая ж тоска зеленая этот ваш современный ковидный футбол!

Не, ну одна боль давняя, уже привычная: играют команды Краснодар и Паок, в Краснодаре почти нет русских, в ПАОКе почти нет греков; в каждой из команд такой национальный винегрет, что они вполне могли бы поменяться составами – никто бы не заметил разницы. Все вроде к такому привыкли и не замечают, я тоже стараюсь – но все-таки все время грызет червячок сомнения, не пойму – а какой смысл в такого рода соревновании? Соревнуются – КТО? “Не дает ответа”.

Ладно. Совсем уж мрачное впечатление производит другое – пустой стадион. Болельщиков в Европе на матчи не пускают – чудовищный ковид! Что такое ЛЧ без болельщиков?? Это какая-то профанация. Во второй раз донимает мучительный вопрос – зачем это всё?! Почему не пускают людей?? Ведь среди фанатов наверняка нашлись бы те, кто бы согласился прийти ДАЖЕ под угрозой смерти от невероятного вируса в короне! Почему людям не дают самим распорядиться своей единственной жизнью? Казалось бы: вы дайте людям полную информацию – риск, легкие в труху, мучительная гибель на ИВЛ, рыдающие родные, заразите к тому ж любимого дедушку – и предоставьте ВЫБОР: идти или не идти. Если человек не боится смерти, если ему плевать на дедушку, родного и любимого – блин, почему вы его не пускаете?!

Тоска. Зеленая тоска. И это – Европа! Даже свой фирменный футбол превратили в какой-то хлебный мякиш на воде.

Почему они так не хотят давать людям выбор? Почему люди соглашаются с тем, что у них отнимают выбор? Какая сволочь превратила планету в сплошной детский сад – и где эти строгие воспитатели, взявшие на себя наглость решать за людей, как им правильно поступать?

Мерзейшее зрелище – ковидный футбол УЕФА. 90 минут капитуляции человечества. Хотя Краснодар выиграл…