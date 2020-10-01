 

Стартовал первый этап всероссийской переписи населения

01.10.2020, 5:31, Новости дня

Первый этап всероссийской переписи населения стартовал 1 октября в труднодоступных районах, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

«С сегодняшнего числа перепись стартовала на труднодоступных территориях. Первый этап проходит на трех территориях – Тюменская область и ЯНАО, Красноярский край и Томская область. Для 26 субъектов составлен определенный график, (перепись) охватит более 2,6 тыс. населенных пунктов, в которые в апреле будет невозможно добраться в связи с погодными условиями», – передает РИА «Новости» слова Смелова.

Он добавил, что переписчики будут выбирать «окна», когда можно будет добраться до населенных пунктов в труднодоступных районах.

«(Придется совершать) практически настоящие экспедиции, будут добираться на вездеходах, вертолетах, сплавляться на лодках», – сказал Смелов.

По его словам, на первом этапе в ЯНАО, например, планируется переписать за месяц порядка 20 тыс. человек.

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

В июле Смелов сказал, что ведомство не станет бороться с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Захарова рассказала о новой песне на свои стихи

15.07 / Кремль анонсировал участие Путина в закладке боевых кораблей для ВМФ

10.08 / Кипр принял условия РФ по налоговому соглашению

13.09 / Анархисты разваливают США с благословения демократов

29.06 / После взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы загорелось четыре квартиры

24.08 / Определился победитель футбольной Лиги чемпионов

11.08 / Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за воздушных шаров со взрывчаткой

16.09 / Китай строит плавучий космодром

30.06 / В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар

21.08 / Курс евро превысил 88 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска