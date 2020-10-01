 

«Лучше исчезни»: Любовнице Тарзана поклонники Королевой угрожают тюрьмой

01.10.2020, 7:17, Разное

Поклонники певицы Наташи Королевой начали слать угрозы любовнице ее супруга Анастасии Шульженко. Они посредством сообщений в мессенджерах обещают расправиться с ней или посадить в тюрьму.
Критики Анастасии Шульженко полагают, что та пытается разлучить Наташу Королеву и Сергея Глушко, чтобы заработать на этой истории. При этом Тарзана (сценический псевдоним Глушко) поклонники Королевой называют жертвой обстоятельств, к которому «в койку» залезла актриса.

Теперь Анастасии Шульженко угрожают расправой. Ее призвали исчезнуть из жизни Наташи Королевой, удалить все видео, которое она публикует, в противном случае ей пообещали, что все это может закончиться тюрьмой. Однако актриса не поддается на провокации. Она сохраняет переписку и передает ее своему юристу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Ученые объяснили, какой вред организму наносят энергетические напитки

05.08 / Янис Тимма рассказал о своих отношениях с детьми Анны Седоковой

03.08 / Эксперт о причине задержания россиян в Белоруссии: Захлестнуло отчаяние

08.09 / Новый российский препарат помог снизить смертность от COVID-19 в пять раз

22.09 / Виктория Бекхэм пригласила на показ своей новой коллекции только мужа и детей

19.09 / BTS выпустит клип в поддержку Лукашенко и территориальной целостности Белоруссии

05.07 / Появившаяся на экране Кадышева растрогала зрителей до слез

02.10 / Мнение: О перевоспитании Михаила Ефремова

15.07 / Реализация крупных строек во многом на плечах трудовых мигрантов

07.08 / Учёные: Тренировки в определённое время ускоряют сжигания жира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска