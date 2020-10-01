«Лучше исчезни»: Любовнице Тарзана поклонники Королевой угрожают тюрьмой

01.10.2020, 7:17, Разное

Поклонники певицы Наташи Королевой начали слать угрозы любовнице ее супруга Анастасии Шульженко. Они посредством сообщений в мессенджерах обещают расправиться с ней или посадить в тюрьму.

Критики Анастасии Шульженко полагают, что та пытается разлучить Наташу Королеву и Сергея Глушко, чтобы заработать на этой истории. При этом Тарзана (сценический псевдоним Глушко) поклонники Королевой называют жертвой обстоятельств, к которому «в койку» залезла актриса.

Теперь Анастасии Шульженко угрожают расправой. Ее призвали исчезнуть из жизни Наташи Королевой, удалить все видео, которое она публикует, в противном случае ей пообещали, что все это может закончиться тюрьмой. Однако актриса не поддается на провокации. Она сохраняет переписку и передает ее своему юристу.