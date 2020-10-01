 

Лукашенко рассказал о взаимовыгодных путях взаимодействия с Россией

01.10.2020, 6:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская стороны нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект.

Как передает в среду госагентство Белта, данное заявление белорусский президент сделал на встрече с губернатором Брянской области РФ Александром Богомазом. Он отметил, что в рамках прошедшего Форума регионов Белоруссии и РФ заключены контракты на сумму более 750 млн долларов.

«Это хороший вклад в экономику Беларуси. И для РФ это существенно. Мы нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что РФ и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа.



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