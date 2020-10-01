Азербайджан обвинил Армению в переброске боевиков с Ближнего Востока

01.10.2020, 0:48, Новости дня

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление Москвы в связи с информацией о переброске иностранных боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Абдуллаева заявила, что «Армения широко использует такие ресурсы», активно привлекая «террористов и наемников из стран Ближнего Востока», передает РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ заявил, что Москва глубоко озабочена информацией о переброске сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Турция назвала «черной пропагандой» сообщения о сирийских боевиках в Карабахе.