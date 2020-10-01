Джордж Мартин осудил «помочившегося на демократию» Трампа

01.10.2020, 6:48, Новости дня

Автор фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня», на которых основан сериал «Игра престолов», Джордж Мартин обрушился с критикой на Дональда Трампа из-за поведения президента США на дебатах.

Мартин считает, что Трамп «опозорил вчера вечером должность президента» и «помочился на демократию».

«Даже если отложить в сторону все другие вопросы — а ведь есть крайне важные вопросы, которые решаются в этом году, от межрасовых отношений до климатических изменений и пандемии – вчерашние "дебаты" доказали вне всякого сомнения одну вещь. Джо Байден достойный человек, а Дональд Трамп – нет», – приводит слова писателя РИА «Новости».

Мартин заявил, что прежде «не видел ничего подобного». По его словам, «это было отвратительно, оскорбительно, омерзительно».

Писатель считает, что Трамп «плохо себя вел четыре года назад на дебатах с Хиллари Клинтон, но вчера он поставил новые рекорды оскорбительного, надоедливого и грубого поведения».

Мартин раскритиковал президента США за то, что тот «бахвалился, неистовствовал, кричал, снова, снова и снова перебивал и не давал Джо Байдену закончить ни одного предложения».

Он обвинил Трампа в «шокирующей лжи», «клевете» и «личных нападках». Мартин считает, что Трамп продемонстрировал «поведение, недостойное президента» и «недостойное кандидата в президенты».