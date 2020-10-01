 

Ростов-на-Дону накрыла пылевая буря. Взвесь закрыла солнце

01.10.2020, 0:45, Разное

Ураганный ветер с пылью обрушился на Ростов-на-Дону во вторник, пылевая завеса затмила солнце в городе, передает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Александра Савичева / для «Новой газета»

Стихия бушует в западной части Ростовской области вторые сутки. По данным метеоцентра Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, 29 сентября порывы ветра достигали 24 мс. К вечеру в воздухе стал ощущаться запах пыли.

Утром ростовчане буквально не смогли увидеть солнце — город окутала тончайшая пыльная взвесь, которая перемещается вместе с воздушными потоками. Международный аэропорт «Платов» сейчас не принимает, ранее вылетевшие самолеты были отправлены в Краснодар и Ставрополь. Ограничений движения на трассе М-4 «Дон» пока нет.

Кадр с камер видеонаблюдения

В городе трудно дышать, люди вынуждены защищать лицо не только масками, но и надевать очки. Порывами ветра повалено несколько деревьев, пострадавших нет, но городские службы просят соблюдать меры предосторожности.  

Пылевая буря для Ростовской области явление нечастое, оно более характерно для пустынь и полупустынь, где достаточно двух факторов — сильного ветра от 10 м/с и  сухой почвы. Ветер поднимает с земли незакрепленные частички песка, пыли, почвы, которые и формируют пылевую бурю.

По данным ростовских метеорологов, стихия пришла в регион из Калмыкии. «Отсутствие дождей позволяет пылевому облаку, которое окутало донскую столицу, держаться уже в течение нескольких дней», — сообщает ростовский гидрометцентр.

Кадр с камер видеонаблюдения

Помимо Ростовской области от стихии пострадало Ставрополье. Синоптики обещают на ближайшие сутки в Ростовской области переменную облачность и небольшие дожди, что позволит снизить негативные последствия бури. Однако, восточный ветер, который принес ее, не утихнет в регионе еще сутки, местами его порывы будут достигать 21 м/с. В области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Елена Романова
Собкор «Новой»

Источник: Новая газета



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