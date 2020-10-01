 

Политолог: Из-за обиды Лукашенко готов уничтожить страну

01.10.2020, 6:43, Разное

Эксперт отметил, что инаугурация является одним из признаков легитимности президента, поэтому это событие по определению должно проводиться публично. Белоруссия для Лукашенко, который захотел провести мероприятие тайно, стала так называемым масонским ложем, считает
Карбалевич.

Политолог понимает, почему Александр Григорьевич пошел на такой шаг. Очевидно, что некоторое время он надеялся на спад протестов в республике. Только потом он осознал: общество не успокоится. Испугавшись несанкционированных акций во время инаугурации, Лукашенко решился на тайную процедуру.

Своим поступком президент лишь подтвердил свою нелегитимность, уверен эксперт. Если за Лукашенко проголосовали 80% избирателей, значит вступление в должность должно отмечаться, как всенародный праздник. После этого у белорусов не осталось сомнений: “царь ненастоящий”.

Оценивая поведение Лукашенко, Карбалевич пришел к выводу: президенту все равно, что останется после него. Вероятно, он очень обижен на народ, поэтому перестал жалеть страну.

“Ради удержания власти он готов оставить здесь выжженную землю, руины. Жажда власти и мести всем, посягнувшим на нее, затмила все”, – написал политолог в своем телеграм-канале.

Также эксперт считает, что Лукашенко наплевал на суверенитет, когда попросил Владимира Путина ввести в республику в случае острой необходимости российских силовиков. Чтобы угодить Москве, Александр Григорьевич готов переориентировать транзит грузов Белоруссии с портов балтийских стран в порты России.



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