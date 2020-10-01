Эксперт о режиме Лукашенко: Рабовладельческая колония дохристовых времен

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01.10.2020, 6:43, Разное

По мнению обозревателя, режим Лукашенко держался на лжи, дезинформации и системы наказаний. Следствием этого были определенный уровень популярности президента и готовность большинства людей терпеть его.

Эта схема изменилась из-за событий 2020 года, заметил эксперт. Виноват в этом, как он считает, сам Лукашенко. Народ настолько устал от лжи и насилия, что готов на жертвы ради свержения президента. Люди поняли: всех Александр Григорьевич наказать не сможет.

В настоящий момент Лукашенко сделал ставку только на насилие, из-за чего закон и государство для него перестали существовать, уверен Кузнецов. Появились так называемые надсмотрщики и рабы. Для первых нет закона, для вторых – тоже, но есть кнут.

“Из формата странного государства нас перевели в формат какой-то рабовладельческой колонии дохристовых времен”, – считает обозреватель.

Кузнецов отметил, что система насилия, которую выбрал Лукашенко, изначально не могла быть выигрышной, поскольку тысячи лет назад показала свою неэффективность. Прибегать к ней в XXI веке крайне неразумно. Такой режим требует колоссальных ресурсов, истощение которых приводит к гибели государства.



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