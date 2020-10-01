В Конгресс США представлен законопроект о защите демократии и суверенитета Беларуси

01.10.2020, 6:25, Новости дня

В среду вечером Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона, который называется "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights and Sovereignity Act).

В Комитет, как известно, входят представители обеих ведущих партий: председатель Элиот Энгел (Д), Майкл Маккол (Р), Крис Смит (Р), Марси Каптур (Р), Уильям Китинг (Д) и Адам Кинзингер (Р).

Как сказано на сайте комитета, выдвинутый билль является ответом конгрессменов на «политические репрессии и насильственное подавление режимом Лукашенко [народных протестов в Беларуси]».

«Акт призван способствовать, – говорится в заявлении членов комитета, – установлению демократии, прав человека и законности в Беларуси, равно как и поддерживать стремление белорусского народа к тому, чтобы сохранить независимость и суверенитет своей страны перед лицом угрозы со стороны путинской России».

«Этот законопроект, – приводятся далее слова лидера республиканцев в комитете Майкла Маккола, – посылает недвусмысленный сигнал белорусскому диктатору и тем, кто его поддерживает в Кремле, сигнал о том, что Соединенные Штаты никогда не примут нелегитимную власть Лукашенко и не допустят, чтобы суверенитет Беларуси был передан в руки России против воли белорусского народа».

Конгрессмен Крис Смит также поясняет следующее: «Мир понимает, что несгибаемый – и мужественный – народ Беларуси с 9-го августа, путем массовых протестов, громко и четко заявляет: последние выборы являются фальсифицированными и не заслуживают доверия никого, кроме Лукашенко и, быть может, России».

В обращении также перечислены основные пункты этого двухпартийного билля, который:

– отвергает сфальсифицированные итоги президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа;

– отказывается признать Лукашенко законно избранным лидером страны;

– призывает к проведению новых президентских выборов в соответствии с нормами ОБСЕ;

– требует немедленного освобождения всех узников совести в Беларуси, включая гражданина США Виталия Шклярова и лидера оппозиции Марию Колесникову;

– отказывается признать любую интеграцию Беларуси в так называемое «союзное государство» вместе с Россией и под ее контролем;

– требует от госсекретаря США представить в Конгресс, при содействии директора национальной разведки США, два доклада: относительно усилий России по подрыву суверенитета и независимости Беларуси и относительно денежных и прочих активов, имеющихся во владении Александра Лукашенко;

– усиливает существующий режим санкций в отношении Беларуси, добавляя к нему российских лиц, имеющих отношение к политическим репрессиям и преследованиям независимых медиа в Беларуси.

Между тем ряд американских сенаторов, представляющих Демократическую партию, обратились с коллективным письмом к госсекретарю США Майку Помпео, призвав администрацию Трампа реальными действиями поддержать народ Беларуси и демократическое будущее этой страны.

Об этом в среду в своем Твиттере сообщила сенатор-демократ из Калифорнии Дайан Файнстайн.

Письмо подписали Джефф Меркли, Патрик Лихи, Ричард Дурбин, Крис Ван Холлен, Эдвард Марки, Джин Шахин, Кори Букер и Дайан Файнстайн.

Письмо сенаторов Майку Помпео последовало за более чем 50-дневными протестами в Беларуси по поводу сфальсифицированных президентских выборов. Протесты, как уже не раз сообщалось, сопровождаются репрессиями со стороны режима Александра Лукашенко и массовыми арестами.

«Вместо того, чтобы согласиться с мошенническими результатами выборов, “нарисованными” диктатором, белорусский народ вышел на улицы, требуя демократического процесса, отражающего волю народа. Мирные протесты, как крупномасштабные, так и немногочисленные, ежедневно проходят после выборов. Несмотря на мирный характер митингов, протестующие были встречены жестокими репрессиями со стороны служб безопасности, ничем не оправданными арестами, блокировкой информации, притеснениями и преследованием представителей гражданского общества, совершаемыми [режимом] Александром Лукашенко в советском стиле», – говорится в письме.

Сенаторы выразили солидарность с жителями Беларуси и поддержку журналистам, многие из которых подверглись преследованиям, нападениям и даже тюремным заключениям.

Авторы письма призвали Госдепартамент предпринять ряд шагов, чтобы оказать ощутимую поддержку белорусам, в том числе, сделать официальное заявление о том, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы и призвать официальный Минск к проведению новых, справедливых и законных выборов.

Сенаторы также призывают к ускоренному введению санкций против нарушителей прав человека поездки, заморозить активы и запретить поездки в США для этих людей, а также «немедленно прекратить всякую финансовую, благотворительную и техническую помощь правительству Беларуси», при этом изучая возможность оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий со стороны государства.

Авторы письма также осудили Россию, которая помогает режиму Лукашенко в усилении пропаганды, предоставляя ему финансовые ресурсы и помощь в сфере безопасности. Таким образом Москва действует в интересах усиления власти Лукашенко и продолжении угнетения белорусского народа, говорится в письме.