 

Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти

01.10.2020, 6:23, Разное

Важно, чтобы у России по белорусскому вопросу нашлись точки соприкосновения с Германией и Францией, отметил эксперт. Он не исключил участия и Соединенных Штатов.

Но если Москва найдет общий язык с Берлином и Парижем, посредничество Вашингтона необязательно, уверен политолог. Александр Лукашенко упорно отказывается уходить в отставку и идти на переговоры с оппозицией, вероятность вмешательства внешних игроков в разрешение кризиса нарастает, указал аналитик.

Пока нельзя сказать с уверенность, согласится ли Владимир Путин участвовать в такой коалиции. Тем не менее переговоры между Россией и Западом по белорусскому вопросу продолжаются. “Вероятно, какие-то общие подходы обозначаются”, – отметил Казакевич.

Последнее время активное участие в разрешении белорусского кризиса стал принимать лидер Франции Эммануэль Макрон. На днях он встречался с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Казакевич полагает, что Макрон может стать приемлемой фигурой для переговоров по белорусскому кейсу. У президента Франции неплохие отношения с российским руководством, да и с Лукашенко у него нет разногласий, сказал эксперт в комментарии UDF.by.

Макрон пообещал Тихановской в ближайшее время ‘решить вопрос по проведению новых выборов в Беларуси’

Не, ну если Макрон пообещал, то конечно. Это же не вмешательство, нет pic.twitter.com/FMSLjLcs6V

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Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Оппозиция уже традиционно проводит крупные акции протеста по воскресеньям. Силовики отвечают задержаниями.

Александр Лукашенко анонсировал конституционную реформу, по которой значительные полномочия должны перейти от центральной власти на местный уровень. Но о ее подготовке белорусский лидер последнее время умалчивает.



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