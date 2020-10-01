 

Анна Калашникова похвасталась серьгами от бойфренда за 15 млн рублей

01.10.2020, 6:17, Разное

Певица и актриса Анна Калашникова продемонстрировала в Instagram дорогостоящие серьги, подаренные новым бойфрендом. В украшении, стоимость которого может достигать 15 млн рублей, светская львица побывала на акустическом квартирнике Дмитрия Маликова.
Мероприятие, имевшее формат «A LA RUSSE PARTY», проходило в люксовом ресторане LOGOVO, расположенном на Хамовническом валу. Кроме бриллиантовых сережек в четыре карата Анна Калашникова надела дизайнерское платье в русском стиле. В Instagram под фотографией певица написала, что любимый подарил ей дорогостоящие сережки. С ним она пообещала появиться на ближайшем рауте.

Стоимость украшения попробовали оценить профессиональные ювелиры. Они полагают, что бойфренд Анны Калашниковой приобрел изделие за 15 млн рублей. Стоит отметить, что поклонники часто дарят светской львице дорогостоящие аксессуары и вещи. А от одного из них певица получила Bentley и даже квартиру в Испании.



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