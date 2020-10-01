Перекос в экономике грозит тоталитаризмом — история России должна предостеречь американцев

01.10.2020, 6:15, Новости дня

Согласно недавним публикациям СМИ, Дональд Трамп, будучи бизнесменом, платил удивительно мало налогов. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, перекос в налоговом законодательстве приводит к концентрации власти в руках кучки олигархов и вымиранию среднего класса, а это чревато революцией и тоталитаризмом. Публицист Род Дреер проводит параллели между ситуацией в США и Октябрьской революцией в России.

Но вот гораздо более интересный вопрос: почему наш налоговый кодекс до сих пор столь очевидно, столь гротескно несправедлив? Миллиардеры не должны платить по более низкой ставке, чем вы, кем бы они ни были, кто бы ни был президентом. Главная проблема Америки сегодня в том, что сокращающаяся группа людей контролирует всё большую долю богатства и власти в этой стране.

В Америке перекос, и с каждым годом этот перекос всё больше. Это делает нашу страну нестабильной. Перекос — причина того, что дюжина леваков-олигархов от IT-индустрии может решать, что вам позволительно говорить и думать. По той же причине молодёжь производит впечатление такой безнадёжности и нигилизма, столь многие молодые люди не создают семей, а некоторые громят улицы. По той же причине ваши внуки почти гарантированно будут зарабатывать меньше, чем вы.

Кстати, по той же причине четыре года назад избрали Дональда Трампа. Американцы чувствовали, что что-то в структуре нашей страны было принципиально неправильно. Внезапно люди перестали чувствовать, что все мы в одной лодке. Было отчётливое впечатление, что руководство преследует свои корыстные цели. Чтобы это исправить, избиратели вышли за пределы системы.

За четыре года были и перемены к лучшему, но основные движущие силы кризиса, с которым мы столкнулись, — вымирания среднего класса и растущей гегемонии миллиардеров — никуда не делись. Это не пустяковая проблема. Если мы не решим её в скором времени, нам гарантирована катастрофа. Никакая страна не может долго жить при тирании эгоистичных олигархов. Постсоветская РФ не смогла, так у неё и появился Путин.

Если мы не выровняем нашу экономику, если не вернём обычным людям возможность жить счастливой и плодотворной жизнью, Америка станет весьма радикальной страной. Причём быстро. А что будет потом? И снова история РФ подсказывает ответ.

Род Дреер последние два года был погружён в эту историю. Его выдающаяся новая книга под названием «Жить не по лжи» выходит в свет завтра. Дреер взял интервью у десятков людей, бежавших из бывшего советского блока ради более свободной жизни здесь, на Западе. Они прекрасно знают, что сейчас происходит в Америке: они это уже видели. И сегодня им есть что сказать нам, остальным. Род Дреер сегодня с нами, чтобы высказать это.

Большое спасибо, что нашли для нас время, Род. Поздравляю вас с книгой. Вы брали интервью у людей, которые уже видели это кино. Что они хотят донести до нас?

РОД ДРЕЕР, публицист: Они хотят донести до нас, что лучше бы нам, американцам, не думать, будто этого не может случиться здесь. Ещё как может! Вы говорили о том, что делают здесь олигархи и как трудно обычным людям жить жизнью среднего класса. Мне говорили то же самое в прошлом году на ужине в Москве. Я ужинал с одной семьёй, и я сказал: «Как кто-то вообще мог поверить большевикам?» И отец семейства ответил: «Вы должны понять, как тяжело жилось в этой стране, у богатых было всё, а у большинства людей ничего». Он сказал, что большевистская революция была, конечно же, ужасной, но она началась не на пустом месте. И некоторые предпосылки мы сейчас видим здесь, в Америке.



Она началась не на пустом месте. Именно так. И у прихода к власти Владимира Путина тоже были предпосылки. Советский Союз рушится, кучка олигархов берёт всё под свой контроль — бабах! — и у вас Путин! Беженцы от советской системы, с которыми вы беседовали… Когда они видят разворачивающуюся в нашей стране революцию «социальной справедливости», как они на это реагируют?

РОД ДРЕЕР: Они говорят, это похоже на старые времена. Потому что они уже пережили нечто подобное, и их так злит то, что американцы им просто не верят. Считают их алармистами. Но когда я начал беседовать с этими людьми, Такер, слушая и вникая, я начал видеть мир так же, как они.

Главное, что их беспокоит, это не перспектива появления ГУЛАГа и тайной полиции. Они предвидят нечто более коварное. Они предвидят систему социального кредита, как в Китае: олигархи и будущее руководство страны будут использовать все наши данные, полученные корпорациями с наших смартфонов и компьютеров, использовать для того, чтобы отказывать людям в трудоустройстве и в доступе к высшему образованию, держать нас на обочине экономики и рушить наши жизни. Они смогут получить всё, чего хотят, при этом им не придётся прибегать к жёстким тоталитарным методам. Это будет мягкий тоталитаризм.

Итак, никакого голода по-украински, но постепенное и очень твёрдое подавление нас, остальных. Это же… Не думаю, что я алармист, но, по-моему, это происходит уже сейчас! Или нет?

РОД ДРЕЕР: Ещё как происходит! Вы совершенно правы. Мы этого просто не видим, потому что зачастую это осуществляется не через госструктуры, а через корпорации…

Да.

РОД ДРЕЕР: …и университеты, через СМИ и социальные сети. Наш взгляд прикован к государственным структурам, по образцу «1984» Джорджа Оруэлла, но на самом деле нам стоит смотреть на капиталистов, озабоченных «социальной справедливостью», и на другие институты, которые во многом контролируют наши жизни. Этот контроль мы им даём, пользуясь социальными сетями.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2020 года.