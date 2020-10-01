Споры из-за масок и попытки политизировать – CNBC сравнил коронавирус с испанкой

01.10.2020, 6:15, Новости дня

Хотя испанский грипп и коронавирус — разные болезни, которые разделяет целое столетие, в двух пандемиях есть нечто общее, считает медицинский обозреватель CNBC Беркли Лавлэйс. Как и сейчас, в 1918 году людям рекомендовалось носить маски и далеко не все с этим мирились. И, подобно тому, что происходит сегодня, испанку сильно политизировали в США.



Reuters

Меньше чем за девять месяцев коронавирус успел передаться более 33 миллионов человек по всему миру, унести жизни более 1 миллионов и стать третьей по частоте после рака и сердечно-сосудистых заболеваний причиной смерти в США, пишет медицинский обозреватель CNBC Беркли Лавлэйс.

Как утверждают эксперты, в современной истории ничто не может сравниться с международным кризисом, который повлёк за собой коронавирус. Пандемия свиного гриппа A/H1N1 в 2009-м за первый год затронула порядка 60,8 миллионов человек, но и близко не была столь же смертоносной. Распространявшийся в 2012 году «коронавирус ближневосточного респираторного синдрома» был куда более опасным, чем COVID-19, но существенно менее заразным.

По словам врача и историка медицины из Мичиганского университета Ховарда Маркела, сегодня мир столкнулся с очень «коварным» и «страшным вирусом, которым точно не стоит заражаться». В 1918 году человечество тоже имело дело с «новым вирусом», от которого, как и сейчас с «короной», ни у кого не было иммунитета, который был крайне заразен и распространялся с каплями из дыхательных путей, когда заболевший кашлял или чихал.

Впрочем, как отмечает Лавлэйс, испанка и коронавирус по-разному атакуют организм. COVID-19 может проходить в лёгкой форме или без симптомов вовсе, а может и, наоборот, заставить человека лежать под аппаратом искусственной вентиляции лёгких и долгие месяцы потом восстанавливать здоровье. Коронавирус может быть непредсказуем и нанести удар практически по любому органу, включая сердце, почки и мозг.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пандемия испанского гриппа проходила в три волны: весной 1918 года, осенью и зимой-весной 1919-го. В этот период от болезни умерли 50 миллионов человек по всему миру, 675 тыс. из них — американцы. По оценкам, вирусом тогда оказалась заражена треть населения планеты.

В первую волну пациенты, заражённые испанкой, демонстрировали обычные для гриппа симптомы, вроде жара, тошноты, ломоты в теле и диареи. Во вторую волну стало намного хуже. Болезнь приходила внезапно, и всего за два дня, а порой и за несколько часов после проявления первых симптомов, заражённый мог умереть. Из-за вируса лёгкие заполнялись жидкостью и пациент задыхался.

Как и сейчас с «короной», вакцины от испанки не было. И, как сейчас, кризис очень сильно политизировался в США, подчёркивает журналист.

«Мы тогда вступали в Первую мировую, был очень патриотичный настрой. Понимаете, война, чтобы положить конец всем войнам», — напоминает Ховард Маркел. Тогда «пандемия смешалась с патриотической лихорадкой». Как и сегодня, школы и предприятия были закрыты, а заражённые — помещены на карантин.

Историк рассказывает: людям рекомендовали мыть руки, не кашлять на других, по возможности сидеть дома и соблюдать дистанцию. «Не кашлять на других и оставаться дома, когда болеешь, было патриотическим жестом», — комментирует Маркел.

Однако, прямо-таки как и в наши дни, общественность была возмущена предписанием носить защитные маски. В 1918 году недовольные называли их «грязесборниками», а некоторые даже вырезали в них дырки, чтобы курить сигары. И хотя власти взывали к патриотическим чувствам граждан, многие не воспринимали предписания о масках (даже в обязательном порядке) всерьёз, из-за чего порой имели дело с полицией.

Хотя новости в 1918 году распространялись не так стремительно, как сегодня, и не так сильно могли подвергаться различным манипуляциям, газеты публиковали по шесть-семь выпусков за день. А правительственные учреждения, занимавшиеся вопросами здравоохранения, регулярно проводили брифинги для прессы.

Как предполагается в некоторых источниках, занимавший на тот момент пост президента США Вудро Вильсон пытался приуменьшить масштабы пандемии. Но, как настаивает Маркел, это «ложный вымысел популярной истории». Эксперт объясняет, что большую часть времени лидер тогда занимался вопросами подготовки к Первой мировой, а по её завершении уехал в Париж подписывать мирный договор и оставался там до апреля 1919 года. Да и, в целом, в ту эпоху федеральные власти играли не самую большую роль в сфере американского здравоохранения — такими проблемами в первую очередь занимались на уровне городов и штатов, и именно там и были попытки приуменьшить масштабы кризиса.

В отличие от ситуации с коронавирусом, в США не было ни антибиотиков, ни отделений интенсивной терапии, ни аппаратов искусственной вентиляции лёгких, ни вакцин. «Вам отводили койку и, возможно, медсестру, которая будет за вами ухаживать», — считает историк. В ту пору учёные даже не могли рассмотреть вирус под микроскопом — у них не было соответствующих технологий, да и мало кто был сведущ в вирусологии, которая стала развиваться позднее, рассказывает историк медицины из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Грэм Муни.

Как обращают внимание Маркел и Муни, убивала испанка тоже по-другому. Если коронавирус особенно опасен для пожилых или людей с хроническими заболеваниями, то испанский грипп был необычен тем, что убивал в основном молодых. Также, как считает Саманта Монтано из Массачусетской морской академии, при сравнении двух пандемий следует учитывать численность населения на планете. И если в 1918 году она составляла только 1,8 миллиардов чел., то сегодня она близка к 8 млрд.

По мнению Муни, в начале XX века высокая смертность от испанки в значительной мере повлияла на рабочую силу, поскольку люди не могли перейти на удалёнку, как это произошло со многими сегодня. Всё это повлекло за собой существенные структурные, экономические и социальные изменения.

Историки полагают, что США могут извлечь для себя уроки из прошлой пандемии. «Просто поразительно, сколько всего мы сумели сделать за один только прошлый век», — поделился Маркел.