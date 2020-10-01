Украина придумала оригинальный способ обращения к Лукашенко

01.10.2020, 6:08, Новости дня

После завершения срока полномочий Александра Лукашенко как президента Белоруссии представители Украины будут называть его лишь по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Александр Лукашенко… Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция – «Александр Лукашенко», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.

Также он добавил, что в официальном общении Киев не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Лукашенко якобы «незаконно избранный, нелегитимный президент».

Пятилетний срок полномочий Лукашенко, точкой отсчета которого является его инаугурация 6 ноября 2015 года, истекает 5 ноября 2020 года.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

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