На Марсе нашли озера с соленой водой

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01.10.2020, 6:08, Новости дня

Итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марсе, сообщили СМИ.

Как пишет журнал Nature Astronomy, открытие сделали астрономы на основе данных орбитального зонда Mars Express, полученных в период с 2010 по 2019 год.

По оценкам исследователей, сеть состоит из четырех водоемов, самое большое из которых находится в центре системы и имеет ширину 30 километров. Озера находятся на глубине полутора километров.

«Мы предполагаем, что они заполнены густым рассолом из перхлоратов, которые, предположительно, периодически возникают в приполярных регионах планеты», – передает РИА «Новости» заявление специалистов.

Ученые отмечают, что наличие жидкой воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью, однако для подтверждения гипотезы нужны дальнейшие исследования.

Напомним, в 2019 году сообщалось, что марсоход Curiosity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, что может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.



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