Гоблин в доме

01.10.2020, 6:11, Разное

Эту историю рассказал исследователю аномальных существ Лону Стриклеру другой исследователь, чье имя не указывается, но который получил эту историю непосредственно от очевидца. Дата и место в истории не указываются, как и имя очевидца.

"Я до сих пор переживаю о том, что я видела, и я поначалу не решалась рассказать об этом кому-то еще. Я пытаюсь больше узнать об этом существе и именно это послужило причиной того, почему я решила поделиться этим с вами.

Две ночи назад я находилась в своей квартире с годовалым сыном. Мой муж должен был уйти на работу в ночную смену, он ушел из дома около часа ночи, поэтому я не знаю точное время, когда все случилось, но примерно между 2 и 4 часами ночи.

Так как мужа не было, я позволила сыну лечь спать рядом со мной на нашей большой двуспальной кровати. А потом я проснулась ночью от того, что ребенок катался по кровати и пинал меня. Я спросонья не поняла в чем дело, было лишь ясно, что ребенок мешает мне спать.

Это длилось некоторое время и стало ясно, что это что-то необычное, так как когда он спит на нашей кровати со мной, то не очень то активен. Я все лежала и думала, что он вот вот остановится и заснет, но он продолжал дергаться и пинаться.

Мне показалось, что это длилось около получаса, не меньше, и я наконец заволновалась, что он во сне может упасть с кровати на пол. Поэтому я решила унести его с кровати и положить в манеж, который стоял в гостиной.

Я благополучно уложила ребенка в манеж, а потом пошла в ванную. Я оставила дверь ванной открытой, поэтому мне оттуда было хорошо видно гостиную и манеж. Стоит еще отметить, что даже ночью у нас не так уже темно.

И вот я сижу в ванной на унитазе и смотрю в сторону гостиной, когда замечаю нечто черное и горбленное, что стоит рядом с манежем и будто прячется за него. Манеж сделан из сетчатого материала, так что можно было видеть через него. У этой твари были длинные руки, а верхняя часть тела была довольно мускулистой.

И, что меня поразило больше всего, на голове у него уши с заостренными кончиками, как у эльфов, только очень большие. Что за дьявольщина?!

Я тут же соскочила и бросилась в гостиную, но там ничего подозрительного уже не было. При этом образ этого существа все еще стоял перед моими глазами. Я знаю, что люди могут видеть человеческие черты в разных предметах, это называется парейдолия, но эта штука не была человеком и ранее я никогда ничего подобного не видела!

В итоге я схватила ребенка, вытащила из манежа и снова положила его на кровать рядом с собой. Я не хотела рисковать.

На следующее утро наш ребенок заболел простудой, поэтому у меня возникла версия, что именно из-за этого он так сильно вертелся на кровати той ночью. Однако вот уже третий день я не могу избавиться от образа этого существа.

Если бы мне пришлось дать ему имя, я бы сказала, что оно было похоже на большого гоблина. Его голова по размеру была больше человеческой. Я пытаюсь делать вид. что ничего не произошло, но как мне защитить мою семью. если это что-то паранормальное и если оно вернется? В моей жизни было несколько странных моментов, но до этого случая никогда не было ничего подобного в моем собственном доме. Это меня очень беспокоит".