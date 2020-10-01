 

Оскароносный Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом

01.10.2020, 5:53, Разное

У голливудского актера Леонардо Ди Каприо в ближайшем будущем может родиться первый ребенок. О том, что оскароносный артист впервые станет отцом, неподтвержденную информацию опубликовало англоязычное издание Woman’s Day.
В заметке утверждается, что ребенок должен появиться у 23-летенй модели Камилы Морроне. С ней на сегодняшний день актер состоит в отношениях вот уже три года. Но речи о свадьбе и беременности Леонардо Ди Каприо и его девушка никогда не поднимали.

Англоязычные таблоиды ожидают, что в скором времени обладатель премии «Оскар» и Камила Морроне объявят о том, что они ждут первенца. По словам зарубежных журналистов, сейчас девушка Леонардо Ди Каприо находится на ранних сроках беременности.



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