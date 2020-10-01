 

Саакашвили заподозрили в сдаче грузинских территорий Азербайджану

01.10.2020, 5:48, Новости дня

Генпрокуратура Грузии начала расследовать ход переговоров с Азербайджаном о делимитации государственной границы, которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, так как есть подозрения о «действиях по передаче части территории Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Расследование начато на основании обращения минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии.

На днях глава МИД Грузии Давид Залкалиани также сообщил о том, что есть новые материалы, которые позволят переосмыслить соглашения по спорному монастырскому комплексу Давид-Гареджи, заключенные во время правления Саакашвили в 2006-2007 годах.

Об этом было заявлено в Тбилиси после переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

На начало расследования откликнулся глава украинского исполкома реформ Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за тридцать или за 80 млн долларов».

По его словам, такие планы обвинений против него «рождаются в ФСБ» и поддерживаются председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что уже не нравится азербайджанской стороне. Примечательно, что в свое время Саакашвили и представители его руководства признали принадлежность части комплекса Азербайджану.



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