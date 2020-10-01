Россиянка пожаловалась на попытку Испании отобрать ее новорожденного сына

01.10.2020, 5:48, Новости дня

Гражданка РФ заявила, что органы опеки в Испании «отбирают» ее новорожденного ребенка, сообщило российское посольство в Мадриде.

Речь идет о «гражданке РФ Т. Сафоновой». Как сообщили в посольстве, данный вопрос «находится на контроле консульского отдела с момента получения 22 сентября электронного письма от заявительницы», которая попросила «содействия в разрешении проблемы», передает ТАСС.

Россиянку вне очереди приняли в посольстве, ее сыну «было оформлено российское гражданство и выдан загранпаспорт». Женщине предложили «обратиться за помощью к адвокатам, список которых указан на сайте диппредставительства».

Посольство находится в контакте с органами опеки Испании. Отмечается, что испанская сторона «представила документальные обоснования своих действий». Однако посольство отказалось раскрывать детали, так как это запрещено российским законом о персональных данных.

«Продолжаем следить за ситуацией и оказывать россиянке всю необходимую помощь в рамках своей компетенции», – говорится в сообщении.

1obl.ru пишет, что Татьяна Сафонова, уроженка Златоуста, «планировала родить малыша в России», но «не успела», ребенок «появился раньше срока». Власти Испании «считают, что у россиянки нет денег на содержание сына».

«Новорожденного у матери отняли», – информирует издание.

Россиянке «предъявили документ, где говорится, что испанские чиновники сомневаются в ее психическом и моральном состоянии».

На контроль проблему взяла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Напомним, инциденты с изъятием детей у россиян происходят и в других странах. Так, финская соцслужба неоднократно изымала детей у граждан России.