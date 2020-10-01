 

Мнение: Карантин №2

01.10.2020, 5:30, Разное

По слухам, Москонцерт приостановил продажи билетов на все мероприятия с 1 до 31 октября. Что, по всей видимости, означает, что мэрия завтра озвучит отмену всех массовых мероприятий – а там уже и “здравствуйте, пропуска на выход из дому!” То есть – тот самый второй карантин, только еще более жестокий (патрули, которые врываются в вагоны метро и штрафуют за неношение масок, мы уже видели). Футбол снова отменят или будут проводить без зрителей.

Но что-то мне сдается, что во второй раз им в ту же воду войти будет намного трудней – раздражение в людях будет намного, намного больше. Тут и чисто сезонность влияет: все-таки одно дело – сидеть дома и ждать весны, смотреть из окна, как распускаются почки на деревьях и потихоньку приходит тепло – и совсем другое вползать в зиму, в холод и постоянную ночь, не имея возможности даже выйти на улицу, не говоря уж про кафешку или кино.

Твари допрыгаются. Тем более, что перед глазами, скажем, та же Белоруссия, где люди безо всяких карантинов сотнями тысяч больше месяца ходят где хотят, и никакой ковид их не берет.

Источник: Размышления вольного социолога



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