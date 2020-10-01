Ефремов отказался от общения с журналистами

01.10.2020, 5:16, Новости дня

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов решил отказаться от общения с журналистами RT и «Московского комсомольца» Борисом Клином и Евой Меркачевой, которые также являются членами московской ОНК.

«Он сказал: «Будете опять писать про меня, всем рассказывать? Я пресс-конференций не даю». Не захотел общаться», – отметила Меркачева ТАСС.

Ранее в пресс-службе Пресненского суда сообщили, что Ефремов в своей жалобе на приговор заявил о давлении со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Сам Пашаев выразил надежду, что такая жалоба поможет актеру добиться смягчения приговора.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.