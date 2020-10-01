Первый в мире вылечившийся от ВИЧ пациент умер от смертельной болезни

01.10.2020, 5:16, Новости дня

Американец Тимоти Браун, получивший иммунитет к ВИЧ после пересадки костного мозга и считающийся единственным в мире пациентом, полностью вылеченным от этой инфекции, умер, сообщил партнер Брауна Тим Хефген.

«С большой печалью сообщаю, что Тимоти ушел из жизни <…> после пятимесячного сражения с лейкемией», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение Хефгена.

Тимоти Браун (так называемый берлинский пациент) родился в 1966 году. После заражения ВИЧ он получил в 2007 году костный мозг от донора, чей геном содержал мутации в генах CXCR4 и CCR5, лишающие вирус возможности атаковать иммунные клетки или значительно замедляющие его распространение.

Напомним, ранее стало и звестно, что первый в истории излечившийся от ВИЧ человек Тимоти Браун оказался болен раком в терминальной стадии.